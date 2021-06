Covid-19, il tasso di positività è allo 0,7%

Sono 1.400, a fronte di 203.173 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,7%. I decessi sono stati 52 (ieri erano stati 63) mentre guariti e dimessi sono stati 5.399. Non si arresta, per fortuna, il calo dei degenti: quelli ordinari sono 1.400 (-269) mentre quelli in terapia intensiva sono 471 (-33).

In Lombardia i nuovi contagi da Covid-19 sono 256 a fronte di 34.998 nuovi tamponi effettuati, per un tasso di positività che si assesta allo 0,7%. I decessi sono stati 5 per un totale di 33.742 dall'inizio della pandemia mentre calano i ricoverati:quelli ordinari sono 534 (-56) e quelli in terapia intensiva 92 (-8). La provincia di Milano registra 75 nuovi casi, il massimo in regione, seguita da quella di Brescia (+36) e da quella di Varese (+27). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 7.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 28.874.463 persone (il 48,73% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 14.545.052 persone (il 24,55% della popolazione) di cui 1.158.427 (l1,95%) con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 2.539.724.