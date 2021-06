Clir: i tre liquidatori rinunciano all’incarico

Stefano Seclì, Ciro D’Aries, e Massimo Mustarelli, i tre professionisti nominati dall’assemblea dei soci di Clir mercoledì scorso per formare il collegio liquidatorio hanno rinunciato all’incarico. La decisione è stata comunicata oggi (giovedì). Martedì i tre professionisti, che avevano presentato le candidature rispondendo alle manifestazioni di interesse pubblicate dalla società e dal comune di Mortara, avevano incontrato l’ex consigliere del Cda Antonello Galiani nella sede di Parona.

Sempre oggi, Riccardo Panella della Fp Cgil Pavia e Gaetano Di Capua della Fit Cisl Pavia–Lodi hanno inviato una lettera ai soci e al Prefetto, chiedendo un incontro per discutere della situazione occupazionale. «Il recente voto a favore della messa in liquidazione del Clir – scrivono – ha, inevitabilmente, rimesso in discussione la stabilità occupazionale di tutti i dipendenti della società nonché il fatto che il servizio rimanesse nell’ambito del perimetro pubblico. Al riguardo crediamo sia necessario avviare, in tempi brevi, un confronto allo scopo di individuare un percorso che permetta di tutelare tutti i posti di lavoro. Premesso ciò, stante la necessità di garantire continuità nella raccolta dei rifiuti, ove fosse necessario, anche attraverso provvedimenti d’urgenza. Vi chiediamo di predisporre gli atti includendo delle clausole a salvaguardia dei posti di lavoro e della qualità dell’occupazione dei lavoratori del Clir, così come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore».