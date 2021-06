Covid-19: in Lombardia il tasso di positività è allo 0,4%

Sono 1.197 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 249.988 tamponi effettuati: il tasso di positività è allo 0,5%. I decessi sono stati 28 per un totale di 127.253 vittime dall’inizio della pandemia. I guariti e i dimessi sono 4.087. Continua il calo delle degenze: quelle ordinarie sono 2.504 (-176) e quelle in terapia intensiva sono 394 (-22).

In Lombardia i nuovi positivi sono 183 e i decessi 3. Il tasso di positività è allo 0,4%. I pazienti ricoverati sono 402 (-25) nei reparti ordinari e 80 (-11) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 425.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 29.735.935 persone (il 50,18% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 15.286.319 persone (il 25,80% della popolazione) per 1.177.398 persone (l’1,99% della popolazione) con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 2.681.542.