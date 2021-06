Parona, ladri in casa: via i gioielli

Hanno approfittato della sua assenza da casa nel corso della mattinata di mercoledì per compiere una razzia. I ladri hanno colpito tra le 8.30 e mezzogiorno ai danni dell'abitazione di una impiegata di 53 anni che vive a Parona. I malviventi hanno forzato una finestra e si sono impadroniti di oro e gioielli per un valore non ancora quantificato.

L'accaduto è stato scoperto dalla padrona di casa al suo rientro e denunciato ai carabinieri di Mortara che hanno avviato le indagini.