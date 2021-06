Covid-19, tasso di positività allo 0,6%

Sono 881 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. E’ la seconda volta nel mese di giugno che si scende sotto quota mille ed è il dato più basso del 2021. Il tasso di positività è allo 0,6%. I decessi sono stati 17 (erano 28 ieri) mentre guariti e dimessi sono 2.304. Calano i ricoverati: quelli nei reparti ordinari sono 2.444 (-60) e quelli in terapia intensiva sono 389 (-5).

In Lombardia i nuovi positivi sono 145 ed i decessi 2. Il tasso di positività è allo 0,6%. I ricoverati sono 408 nei reparti ordinari (+6) e 77 (-3) in terapia intensiva. La provincia di Milano registra 66 casi, quella di Brescia 19 e quella di Monza e Brianza 16. In provincia di Pavia i nuovi contagi sono 5.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 30.111.651 persone (il 50, 81% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 15.655.715 persone (il 26,42% della popolazione) delle quali 1.183.641 persone con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 2.740.602