Covid-19, in Lombardia 83 nuovi casi e 4 decessi

Sono 83, a fronte di 10.470 nuovi tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,7%. I decessi sono stati 4 per un totale di 33.757 dall'inizio della pandemia. I ricoverati nei reparti ordinari sono 391 (-17) mentre quelli in terapia intensiva sono 77, come ieri. La provincia di Milano, con i suoi 22 nuovi casi, è quella che registra il maggiore incremento, seguita da quella di Bergamo (+12) e da quella di Mantova (+8). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 3.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 495 con 21 decessi ed il tasso di positività allo 0,6%. Guariti e dimessi sono 11.320 mentre in ospedale restano 2.390 degenti (-54) nei reparti ordinari e 385 (-4) in terapia intensiva.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 30.339.339 persone (il 51,20% della popolazione), mentre la seconda dose è stata somministrata a 15.880.154 persone (il 26,80% della popolazione) di cui 1.187.238 persone (il 2%) con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 2.773.529.