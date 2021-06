Clir, giro di poltrone nel Cda dimissionario: Galiani al posto di Bolognese

Una decisione presa all'unanimità dai tre componenti del consiglio di amministrazione, che si sono riuniti ieri (lunedì). Antonello Galiani è il nuovo presidente pro tempore di Clir, dopo il passo indietro di Federica Bolognese, che rimarrà nel Cda insieme a Fabio Lambri con la carica di consigliere pro tempore.

I tre componenti del consiglio di amministrazione di Clir avevano rassegnato le dimissioni a fine maggio, ma dovranno rimanere in carica per gestire il periodo di transizione dopo la decisione dei soci di mettere in liquidazione la società. Un ruolo di certo non facile. Nei giorni scorsi avevano rinunciato all'incarico i tre liquidatori nominati dall'assemblea. «Ho accettato l'incarico dal Cda – si limita a dire il neo presidente Galiani – Ora siamo al lavoro per affrontare le difficoltà che la società sta affrontando e cercheremo di assicurare la massima tutela ai dipendenti, lavorando per garantire la continuità aziendale».

