Covid-19, tasso di positività allo 0,4%: è il più basso del 2021

Sono 126, a fronte di 27.289 nuovi tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,4%. E' stato registrato un solo decesso. Calano ancora i ricoverati: nei reparti ordinari i degenti sono 389 (-2) mentre in terapia intensiva sono 73 (-4). Milano resta la provincia con il maggior numero di casi (35), seguita da Varese (22) e Brescia 16. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 7.

In tutta Italia i nuovi contagi sono 835 con il tasso di positività allo 0,4%, il più basso del 2021. I decessi sono stati 31 mentre guariti e dimessi sono 4.692. Calano i ricoverati che oggi sono 2.289 (-101) nei reparti ordinari e 362 (-23) in terapia intensiva.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 30.639.154 persone (il 51,71% della popolazione), mentre la seconda dose è stata somministrata a 16.173.259 persone (il 27,29% della popolazione) per 1.192.541 (il 2%) delle quali con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 2. 805.564.