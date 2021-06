Parona, rubano le carte di credito ed effettuano prelievi per 2.900 euro

Hanno rubato un marsupio che il proprietario, un operaio di Vigevano, aveva lasciato nella sua auto. E con le carte di credito in esso contenute hanno effettuato prelievi e pagamenti per 2.900 euro. Due nomadi italiani di 33 e 31 anni, pluripregiudicati e residenti a Mezzana Bigli, sono stati denunciati dai carabinieri per furto aggravato, indebito utilizzo di carte di pagamento e favoreggiamento personale. L'episodio è avvenuto il 12 maggio.

Grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza i militari del maggiore Paolo Banzatti hanno identificato il Fiat Doblò utilizzato per la fuga ed intestato ad uno dei denunciati, una donna che, ascoltata a sommarie informazioni ha omesso di dare indicazioni sul reale utilizzatore del mezzo per proteggere il compagno, comunque riconosciuto grazie alle telecamere di un negozio nel quale aveva effettuato acquisti pagandoli con la carta rubata.