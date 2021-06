Covid-19, in Lombardia tasso di positività allo 0,3%

Sono 131, a fronte di 32.980 tamponi effettuati, i nuovi contagiati da Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende allo 0,3%. I decessi sono stati 3 mentre si svuotano ancora gli ospedali: i ricoveri ordinari sono 390 (-39) e quelli in terapia intensiva 72 (-1). La provincia di Milano fa segnare l'incremento maggiore (+50), seguita da quella di Monza e Brianza (+21) e da quelle di Brescia e Varese (+12). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 2.

Per il quarto giorno consecutivo i nuovi contagi in tutto il Paese restano sotto quota mille (951) con 30 decessi ed il tasso di positività che è allo 0,5%. Guariti e dimessi sono 5.455 mentre in ospedale i ricoveri ordinari sono 2.140 (-149) e quelli in terapia intensiva 344 (-18).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 30.915.836 persone (il 52.17% della popolazione) e la seconda dose 16.457.884 (il 27,77% della popolazione), per 1.197.479 persone (il 2,02% della popolazione) con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 2.835.165.