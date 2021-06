Mortara, scontro tra auto in viale Parini: due feriti

Un uomo di 48 anni e una donna di 67 anni sono rimasti feriti, per fortuna in modo non grave, in un incidente avvenuto poco dopo le 18 in viale Parini a Mortara dove, per cause al vaglio dei carabinieri, si sono scontrate due Volkaswagen Polo.

Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 le ambulanze della Croce Azzurra di Vigevano e della Croce Rossa di Mortara e i vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano.