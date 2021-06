Parona, pornografia virtuale: operaio arrestato

Deve scontare una condanna ad un anno di reclusione per pornografia virtuale l'operaio di 44 anni residente a Parona che è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Robbio. I militari hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione per pena definitiva emesso dalla Procura della Repubblica di Pavia, dopo che la sentenza è passata in giudicato.

L'uomo era finito nei guai per aver realizzato dei filmati pornografici virtuali utilizzando tecniche grafiche così sofisticate che i protagonisti, minori, sembravano reali. I fatti risalgono al periodo precedente il novembre del 2012. Attualmente l'uomo è detenuto nel carcere vigevanese dei Piccolini.