Vigevano, ruba bicicletta elettrica: incastrato "in diretta" dalle telecamere

Indagini lampo degli agenti della polizia locale di Vigevano che, in meno di un’ora, hanno ritrovato una bici elettrica rubata poco prima in via Cairoli. L’episodio è avvenuto oggi pomeriggio (mercoledì). Visionando le telecamere della videosorveglianza comunale, il personale del Comando di via San Giacomo ha potuto individuare "in diretta" il malvivente, che è stato subito riconosciuto – si tratta infatti di un ladro seriale di biciclette, fermato diverse volte – e poi denunciato per furto.

La bici era già stata rivenduta a una persona che ora rischia una denuncia per incauto acquisto o ricettazione; quel particolare modello elettrico, del valore di alcune centinaia di euro, era invece stato ceduto in cambio di una cifra notevolmente inferiore. Al termine delle formalità di rito, la bicicletta verrà restituita alla legittima proprietaria.