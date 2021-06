Cergnago, la denuncia: «Siamo assediati dalle mosche»

«Siamo assediati dalle mosche: nessuno ci aiuta e i Comuni si disinteressano della situazione quasi non fosse di loro competenza». L'allarme arriva da Cergnago. «Stiamo vivendo un vero inferno – raccontano alcuni residenti – per via delle mosche che invadono il paese da giugno a settembre. Questa storia dei fanghi deve finire; li gettano nei campi che sono vicini al paese e noi ci ritroviamo invasi. La situazione è insopportabile – concludono – e a breve dovere sopportarci anche l'Hyphantria...».