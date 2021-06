Vaccinazione anti-Covid: come spostare l'appuntamento del richiamo

A partire da oggi (venerdì) sono attive le nuove funzionalità sul portale di prenotazione delle vaccinazioni anti Covid-19. Ecco le indicazioni arrivate dalla Direzione Generale Welfare di regione Lombardia.

Spostare l'appuntamento per la seconda dose

I cittadini, che per esigenze indifferibili e di comprovata urgenza non possono presentarsi all’appuntamento per la seconda dose, possono da oggi modificare in autonomia la data prevista per la somministrazione del richiamo. La modifica della data potrà essere effettuata direttamente dal portale di prenotazione nel rispetto del range temporale di validità del singolo vaccino e della disponibilità dei vaccini messi a disposizione dalla struttura sommissariale per l’emergenza Covid-19. Dopo la prima somministrazione di vaccino anti Covid-19, il cittadino che ha ricevuto l’appuntamento per la seconda dose potrà gestire il suo secondo appuntamento nella sezione dedicata del portale di prenotazione, cliccando su “Prenota il Vaccino” e inserendo tessera sanitaria e codice fiscale. Essendo un appuntamento relativo ad una seconda somministrazione: non sarà presente la possibilità di eliminare l’appuntamento; il cambio di prenotazione potrà essere effettuato solo una volta. Si ricorda infine che il Sistema di prenotazione propone al cittadino le disponibilità di agenda a partire dal settimo giorno dalla data della modifica dell’appuntamento (ovvero dopo 7 giorni dalla data in cui il cittadino richiede la modifica/spostamento) per consentire ai centri vaccinali di potersi organizzare.

Procedura di accesso alla prenotazione per i cittadini stranieri

Dal 25 giugno 2021 i cittadini stranieri in attesa di definizione delle procedure di emersione e i cittadini Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) che insistono sul territorio Lombardo potranno accedere al sistema di prenotazione della vaccinazione anti Covid-19, in autonomia, direttamente dal portale di prenotazione: prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it cliccando sul tasto “Prenota il vaccino”.

Una volta arrivati sulla pagina “Gestione appuntamento per il Vaccino anti Covid-19” basterà selezionare la voce “Se sei uno straniero in possesso del codice STP, di un codice fiscale italiano o di un Codice univoco a 11 cifre emesso dalla prefettura, effettua una richiesta di abilitazione alla prenotazione al seguente link” per richiedere l’abilitazione alla prenotazione e l’inserimento nelle liste di prenotazione. Entro 24/48 ore dalla richiesta di registrazione dei propri dati (pre-adesione) il cittadino potrà accedere alla piattaforma e procedere con la prenotazione della vaccinazione anti Covid-19.





Cittadini stranieri in emersione



Successivamente alla fase di pre-adesione i cittadini stranieri in emersione dovranno:

selezionare dal menu a tendina la voce corrispondente alla propria categoria e inserire il codice fiscale o il codice univoco ad 11 cifre emesso dalla prefettura. Dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy, selezionare il pulsante “Accedi”. Proseguire successivamente con la scelta dell’appuntamento e la conferma della data, ora e luogo della vaccinazione.



Cittadini stranieri temporaneamente presenti



Successivamente alla fase di pre-adesione i cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) dovranno:

selezionare dal menu a tendina la voce corrispondente alla propria categoria e inserire il relativo codice STP.

Dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy, selezionare il pulsante “Accedi”. Proseguire successivamente con la scelta dell’appuntamento e la conferma della data, ora e luogo della vaccinazione.