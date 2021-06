Vigevano, tamponamento in corso Ugo La Malfa

I sanitari del 118 sono intervenuti nel pomeriggio di oggi (venerdì) con un un’ambulanza della Croce Rossa di Vigevano per soccorrere le persone rimaste coinvolte nel sinistro stradale che si è verificato in corso Ugo La Malfa, intorno alle 16,45. Quattro le persone rimaste coinvolte: un uomo di 51 anni, una donna di 58, un bambino di 6 e una giovane di 13 anni. I feriti sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale civile di Vigevano per accertamenti. A chiarire la dinamica dell’incidente – un tamponamento che ha coinvolto un suv Dacia Duster e una monovolume – saranno gli agenti della polizia locale di Vigevano, che hanno effettuato i rilievi di legge.