Gambolò, truffa invalida di 86 anni: via con gioielli e denaro

La donna che ha suonato alla sua porta si è qualificata come appartenente all’Arma dei carabinieri. L’anziana le ha creduto, e l’ha fatta entrare in casa. La truffatrice, con una banale scusa, ha poi convinto la pensionata – una donna invalida di 86 anni – a farsi consegnare i gioielli e il denaro contante che aveva in casa. Poi si è dileguata. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì, a Gambolò.

L’86enne si è quindi rivolta al figlio, che ha presentato denuncia ai militari dell’Arma della Stazione di Gambolò. Stando al racconto dell’anziana, la truffatrice non indossava una divisa e non avrebbe nemmeno mostrato un distintivo o un tesserino di riconoscimento. Gli accertamenti sull'episodio sono in corso.