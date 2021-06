In Lombardia tasso di positività allo 0,3%

A fronte di 36699 tamponi processati, sono 115 i nuovi casi di Covid rilevati in Lombardia; un solo caso in provincia di Pavia. Il tasso di positività è allo 0,3% (ieri 0,4%).

Sono attualmente 64 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+1) e 269 negli altri reparti (-29). I decessi per Covid in Regione sono stati 5 nell’ultimo giorno, 33772 dall'inizio della pandemia.