Strappa la collana d’oro a un’anziana e poi fugge

La signora, 79 anni, stava tornando a casa quando è stata fermata in strada da una donna che le chiedeva un’informazione. La sconosciuta, con una mossa velocissima, ha strappato la collana d'oro indossata dalla vittima, e poi è fuggita in direzione di un’auto nera, al volante della quale c’era il complice pronto a ripartire. L’episodio è avvenuto intorno alle 11,30 di giovedì, a Tromello.

L’anziana si è quindi rivolta ai carabinieri, che sono intervenuti sul posto. Il valore della collana rubata si aggira intorno ai 300 euro. Fortunatamente, la donna non ha riportato ferite in seguito all’accaduto. Le indagini per individuare i malviventi sono in corso.