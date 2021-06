Mortara, sale sul cofano di un'auto di pattuglia e la danneggia: denunciato

È salito sul cofano dell'auto di pattuglia, provocando una ammaccatura alla carrozzeria. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle 18, alla stazione ferroviaria di Mortara. I carabinieri erano stati chiamati dal personale ferroviario perché un gruppo, composto da una ventina di riders, stava cercando di salire sul convoglio senza avere il biglietto.

I militari dell'Arma sono intervenuti tempestivamente, riportando la situazione alla normalità. Ma, nel frattempo, un giovane – un 18enne residente a Robbio – che non apparteneva al gruppo dei riders, ha danneggiato una delle auto di pattuglia intervenute. Poi ha tentato di fuggire. È stato subito bloccato e denunciato in stato di libertà per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.