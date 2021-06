Covid-19, tasso di positività allo 0,3%: è il più basso del 2021

Sono 679, a fronte di di 190.635 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è dello 0,36%, il più basso del 2021. I decessi sono 42 ma nel computo entrano 22 vittime registrate in Campania tra novembre e maggio. Guariti e dimessi sono 2.493 mentre non si ferma il calo delle ospedalizzazioni. Oggi i ricoveri ordinari sono 1.676 (-47) e quelli in terapia intensiva 270 (-19).

In Lombardia i nuovi positivi sono 98 con 30.085 tamponi effettuati. Il tasso di positività è allo 0,3%. I decessi sono stati 3 mentre si svuotano gli ospedali: i ricoveri ordinari sono 248 (-2), quelli in terapia intensiva 52 (-9). La provincia di Milano conta 38 nuovi casi ed è di gran lunga quella che registra il maggiore incremento, seguita da quella di Varese (+19) e da quella di Brescia (+10). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 5.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 32.439.090 persone (il 54,74% della popolazione), mentre la seconda dose è stata somministrata a 18.222.115 persone (il 30,75% della popolazione) di cui 1.224.567 (il 2,07%) con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 3.009.989.