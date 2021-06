Vigevano: borsa di studio per ricordare la professoressa Gloria Bonetalli

La prima borsa di studio alla memoria della professoressa Gloria Bonetalli è stata assegnata lunedì pomeriggio a Jakub Sliwinski, l’alunno che ha ottenuto la migliore valutazione in lingua francese tra le classi seconde della media “Donato Bramante”. Il riconoscimento è stato istituito per ricordare la professoressa Bonetalli, docente di Francese alla Bramante dal 2009, scomparsa lo scorso giugno dopo una lunga malattia. A maggio le era stata intitolata un’aula didattica, utilizzata come laboratorio di intercultura. Nel video, l'intervento del dirigente dell’Ic di via Valletta Fogliano Massimo Camola.