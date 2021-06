Covid-19, in Lombardia 129 nuovi casi

Sono 129, a fronte di 32.3465 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,3%. I decessi sono stati 2 per un totale di 33.780 dall'inizio della pandemia. Calano ancora i degenti: quelli ordinari sono 218 (-30), quelli in terapia intensiva sono 51 (-1). La provincia di Milano è quella che mantiene il primato dei nuovi casi 8+29), seguita da quella di Varese (+18) e da quella di Monza e Brianza (+17). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 3.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 776 con il tasso che si attesta allo 0,3% con 185.016 tamponi effettuati. I decessi sono stati 24 mentre guariti e dimessi sono 3.135. In ospedale restano 1.593 ricoverati nei reparti ordinari (-83) e 247 (-23).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 32.664.174 persone (il 55,12% della popolazione) e la seconda dose 18.530.774 persone (il 31,27% della popolazione) di cui 1.227.095 (il 2,07%) con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 3.057.303.