Vigevano: incendio di sterpaglie domato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio (giovedì) per domare un incendio di sterpaglie che si è sviluppato in un campo adiacente a strada San Marco, a Vigevano. L'allarme è scattato intorno alle 15,40. Non si sono registrati feriti, ma è stato necessario impedire che le fiamme raggiungessero il cavalcavia Togliatti – chiuso al traffico temporaneamente per consentire le operazioni di messa in sicurezza – e la vicina ferrovia.

Le fiamme sono già state domate, ma sono ancora in corso le operazioni delle squadre dei vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza e bonifica dell'area. Gli accertamenti sulle cause dell'accaduto sono in corso.