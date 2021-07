Vigevano, spaccio di marijuana: fermati due ventenni

Oltre due etti di marijuana recuperati in un appartamento di via Raffaello, a Vigevano. L'operazione è scattata nel pomeriggio di ieri (mercoledì) in seguito alle indagini effettuate dagli agenti del Nucleo Operativo e Radiomobile della polizia locale. Due i fermati, entrambi ventenni domiciliati a Vigevano. In tarda serata sono poi stati arrestati con l'accusa di spaccio in concorso.

La direttissima è stata celebrata questa mattina (giovedì) per via telematica: il giudice ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di firma quattro volte la settimana presso il Comando di via San Giacomo; il processo è fissato per settembre.

