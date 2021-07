Covid-19, in Lombardia nessun decesso

Sono 143 i nuovi casi di Covid 19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 36.933 tamponi effettuati; il tasso di positività è allo 0,3%. Non ci sono stati decessi mentre continuano a svuotarsi gli ospedali: i degenti ordinari sono 195 (-6) e quelli in terapia intensiva 47 (-2). La provincia di Milano con i suoi 61 casi è quella che evidenzia l’incremento maggiore, seguita da quella di Cremona (+16) e da quella di Varese (+15). In provincia di Pavia non si registrano nuovi casi di contagio.

In Italia i nuovi casi sono 794 con 28 decessi ed il tasso di positività allo 0,4%. Guariti e dimessi sono 2.345 mentre in ospedale restano 1.469 degenti ordinari (-63) e 213 (-16) in terapia intensiva. Due regioni, Molise e Valle d’Aosta non registrano contagi.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 33.094.434 persone (il 55,85% della popolazione) e la seconda dose 19.233.149 persone (il 32,46% della popolazione) di cui 1.238.422 (il 2,09%) con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 3. 134.880.