Maugeri, a Montescano arriva la risonanza magnetica aperta

Una risonanza aperta e molte possibilità radiologiche: l’offerta diagnostica dell’IRCCS Maugeri di Montescano si amplia, offrendo risposte non solo ai residenti dell’Oltrepò ma di tutta la provincia di Pavia.

«La risonanza, a basso campo magnetico, da 0.25 Tesla, di tipo ‘aperto’, è stata potenziata a livello software, migliorando la qualità degli esami articolari e della colonna lombosacrale e cervicale – spiega Matteo Precerutti, radiologo e responsabile del servizio. - E’ quindi possibile l’esecuzione dello studio anche dell’articolazione coxo-femorale, riducendo la durata degli esami, elemento questo non trascurabile considerando la lunghezza dell’accertamento stesso, che deve essere eseguito nella completa immobilità del paziente. Due nuove bobine magnetiche, multicanale – aggiunge - per l’esecuzione degli studi della colonna, hanno contribuito incremento qualitativo ed è recentissima di istallazione nuova bobina dedicata allo studio delle articolazioni temporo-mandibolari” venendo incontro alle esigenze diagnostiche specialistiche di clinici quali otorinolaringoiatri, gnatologi, reumatologi e dei loro pazienti».

«Siamo lieti di poter aumentare la nostra risposta al bisogno di salute del territorio – h aggiunto il direttore dell’Istituto, Giuseppe Laganga che guida anche l’Irccs di Pavia Cravino e l’Istituto di Via Boezio - La risonanza di Montescano è l’unica con struttura ‘aperta’ dell’Oltrepò pavese accreditata in SSN ed è indicata per pazienti claustrofobici con patologie disco-degenerative della colonna vertebrale (cervicale e lombare): per il disturbo di cui soffrono, non possono essere studiati in una macchina con ‘magnete chiuso».

Gli esami sono prenotabili attraverso il Centro Unico di Prenotazione-CUP, al numero0385-47357 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.15 alle15.50, oppure utilizzando il servizio prenotazione del sito icsmaugeri.it.