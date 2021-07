Vigevano, ferisce un connazionale con il seghetto: arrestato per tentato omicidio

Ha avuto un diverbio per futili motivi con un vicino di casa, come lui egiziano, e ho lo ha colpito con un seghetto a serramanico da giardiniere al collo all'altezza della giugulare. E solo per un caso fortuito non ha reciso l'arteria. I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano hanno arrestato all'alba di oggi A.E.M., 32 anni, pregiudicato, domiciliato in strada San Marco. Dovrà rispondere del reato di tentato omicidio.

Il ferito ha riportato una lesione giudicata guaribile in 9 giorni e solo l'arrivo dei militari ha evitato che le conseguenze fossero più gravi. I carabinieri hanno sequestrato oltre al seghetto anche una mazza ferrata e altri oggetti atti ad offendere che erano, a portata di mano, nella sua abitazione. L'uomo è stato condotto ai Piccolini.