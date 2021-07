Mortara, ladri in casa: bottino da 10 mila euro

Hanno atteso che la proprietaria, una donna di 61 anni, uscisse poi sono passati all'azione. I ladri hanno colpito nella mattina di ieri in via Lomellina a Mortara. I malviventi, che a giudicare dall'organizzazione sono esperti in questo genere di reati, una volta all'interno e con l'aiuto di un flessibile hanno aperto la cassaforte e si sono impossessati dei gioielli in essa contenuti. Poi sono fuggiti.

L'accaduto è stato scoperto dalla padrona di casa al suo rientro e denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini. L'ammontare del bottino è stato stimato in almeno 10 mila euro.