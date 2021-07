San Giorgio, reddito di cittadinanza non dovuto: lo denunciano

Per poter percepire il reddito di cittadinanza aveva attestato nella dichiarazione sostitutiva per la richiesta dell'Isee, di abitare da solo a San Giorgio e di non disporre di reddito, mentre lì aveva mantenuto solo la residenza anagrafica e risultava domiciliato a Pontremoli (Massa Carrara) con i genitori. In più l'immobile era stato venduto all'asta tre anni fa.

I carabinieri della stazione di San Giorgio hanno denunciato per l'indebito percepimento del reddito di cittadinanza un uomo che, con i suoi comportamenti illeciti, aveva potuto incassare 5 mila euro pari a 10 mensilità.