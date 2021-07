Vigevano, tentato omicidio della moglie: arrestato dalla polizia

Da almeno due anni era vittima delle violenze fisiche e psicologiche del marito, che la obbligava a mantenerlo economicamente pretendendo anche che durante il periodo di ferie nel suo Paese di origine, lei si occupasse di tutta la sua famiglia. E lo scorso 19 giugno, al culmine di un diverbio, era stata ferita al collo e alle braccia da alcune coltellate ed era stata salvata solo grazie all'intervento della maggiore dei suoi tre figli, una ragazza di 14 anni.

Oggi gli agenti del commissariato di Vigevano hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di A.T., 54 anni, tunisino. L'uomo è accusato di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. I fatti risalgono all'intervento di giugno degli agenti del vice-questore Rossana Bozzi, che da lì hanno ricostruito una vicenda di violenza ed abusi anche grazie alle registrazioni effettuate con il tablet dalla figlia quattordicenne. Dalla visione dei filmati è emerso che l'uomo aveva minacciato di morte la moglie, manifestando l'intenzione di sfregiarla con l'acido, con l'obiettivo di farle lasciare la casa coniugale, di sua proprietà, insieme ai figli. Il tunisino è stato condotto in carcere ai Piccolini.