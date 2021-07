Tromello, fuori strada in auto: grave un uomo

Un uomo è rimasto ferito in modo molto grave in una uscita di strada avvenuta intorno alle 19 lungo la provinciale 183 in territorio di Tromello. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, cui spetterà il compito ricostruire la dinamica del sinistro, il personale medico del 118 e quello della Croce Garlaschese oltre ai vigili del fuoco.

Considerate le condizioni del ferito in un primo momento era stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Milano; successivamente si è optato per il trasporto del ferito al policlinico San Matteo di Pavia con una ambulanza della Croce Garlaschese. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso.

Nelle immagini di Josè Lattari i soccorsi.