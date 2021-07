Covid-19, in Italia tasso di positività allo 0,5%

Sono 808 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività allo 0,5%. I decessi sono stati 12. Le terapie intensive scendono sotto quota 200 (197 degenti).

In Lombardia i positivi sono 131 con un decesso. In terapia intensiva restano 44 degenti (-1) mentre nei reparti ordinari sono 195 (-13). Guariti e dimessi sono 608. In provincia di Milano i contagi sono 53, 15 in provincia di Lodi e 12 in provincia di Monza e Brianza. Nessun contagio in provincia di Pavia.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 33.425.415 persone (il 56,41% della popolazione) e la seconda dose 19.960.078 persone (il 33,68% della popolazione) di cui 1.245.317 (il 2,10%) con somministrazione monodose.