Palestro, scontro tra due auto: tre persone ferite

Tre persone, una donna di 33 anni e due uomini di 25 e 66 anni, sono rimaste ferite oggi pomeriggio intorno alle 16 in un incidente avvenuto nel centro abitato di Palestro e sulle cui cause sono in corso i rilievi dei carabinieri.

Le due auto si sono scontrate frontalmente e per estrarre i feriti è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Per uno di è stato disposto il trasferimento in ospedale con l'elisoccorso del Niguarda di Milano.