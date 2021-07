Covid-19, in Lombardia nessun decesso

Sono 480 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con 31 decessi (14 dei quali però sono stati comunicati oggi ma riguardano i mesi passati). Il tasso di positività è allo 0,6% mentre guariti e dimessi sono invece 1.582. Continua ad alleggerirsi la pressione sulle strutture ospedaliere: i degenti ordinari sono oggi 1.337 (-27) e quelli in terapia intensiva sono 191 (-6).

In Lombardia i nuovi positivi, a fronte di 9.044 tamponi effettuati, sono 51 con un tasso di positività che si attesta allo 0,5%. Non si registrano decessi mentre in ospedale calano i degenti ordinari (164, -31) e restano stabili quelli in terapia intensiva (44). La provincia di Milano con i suoi 17 casi è quella che registra l'incremento maggiore, seguita da quella di Mantova (11) e da quella di Lodi (4). Nessun nuovo contagio si registra in provincia di Pavia.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 33.068.095 persone (il 55,80% della popolazione) mentre la seconda dose è stata somministrata a 20.271.707 persone (il 34,21%) delle quali 1.246.077 (il 2,10%) con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 3.287.821.