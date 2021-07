San Giorgio, perseguitata dall'ex-marito: non era vero. La denunciano

Ai carabinieri aveva riferito di aver subìto atti persecutori dall'ex marito per diversi mesi e che l'uomo l'aveva minacciata a più riprese. Non solo. Ma sarebbe stata anche oggetto di minacce. Tutto falso. I militari della stazione di San Giorgio hanno denunciato una donna per simulazione di reato.

Le indagini hanno permesso di accertare che la donna aveva attivato un numero di telefono ed un falso profilo Facebook che utilizzava per simulare gli atti persecutori con l'obiettivo di incolpare l'ex-marito e, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno potuto documentare che non c'era mai stata l'aggressione da parte di uno sconosciuto così come la donna aveva raccontato, dicendo che costui avesse agito su incarico del suo ex.