Spara con una scacciacani in strada: denunciato 19enne

È stato denunciato per i reati di procurato allarme e accensioni ed esplosioni pericolose il giovane che, nel pomeriggio di sabato, ha sparato alcuni colpi in strada impugnando una "scacciacani". L'episodio è avvenuto in corso Torino, dove sono in breve tempo intervenuti gli agenti del Nucleo Operativo della polizia locale di Vigevano. Il responsabile – un 19enne di origini egiziane – è stato identificato e poi deferito in stato di libertà.

Visionando i suoi profili social, il personale del Comando di via San Giacomo ha scoperto che il ragazzo aveva pubblicato foto e video che documentavano comportamenti di questo tipo. La pistola giocattolo, che era sprovvista del tappo rosso occlusivo della canna (obbligatorio per legge), è stata posta sotto sequestro. «Veniva veicolato, anche attraverso i social, un messaggio negativo che è stato bene bloccare subito – ha osservato il sindaco Andrea Ceffa – Il rischio è che altri giovani possano pensare che simili condotte possano essere consentite».