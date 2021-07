Covid-19, in Lombardia tasso di positività allo 0,4%

Sono 129, a fronte di 30.501 tamponi effettuati, i contagi da Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,4%. I decessi sono stati 5 per un totale di 33.791 dall'inizio della pandemia; calano i ricoveri ordinari, oggi 158 (-6) mentre in terapia intensiva si registrano 45 degenti (+1). La provincia di Milano è quella che con i suoi 65 nuovi casi conta l'incremento maggiore, seguita da quella di Varese (+14) e da quella di Lodi (+13). In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 5.

A livello nazionale sono 907 i nuovi casi nelle ultime 24 ore con 24 decessi ed il tasso di positività di poco inferiore allo 0,5%. Guariti e dimessi sono 1.835 mentre non rallenta il costante calo dei ricoveri: quelli ordinari sono oggi 1.271 (-66) e quelli in terapia intensiva 187 (-4).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 33.228.577 persone (il 56,07% della popolazione) e la seconda dose 20.643.170 persone (il 34,84%) delle quale 1.252.649 (il 2,11%) con somministrazione monodose. In Lombardia i vaccinati sono 3.395.940.