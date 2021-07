Covid-19, in Lombardia tasso di positività allo 0,3%

Cento nuovi positivi. E' il riscontro dei contagi da Covid-19 registrato nelle ultime 24 ore in Lombardia a fronte di 31.940 tamponi effettuati; il tasso di positività è allo 0,3%. Non si registrano decessi e continua il calo dei degenti: quelli ordinari sono 150 (-8), quelli in terapia intensiva 44 (-1). La provincia di Milano (+55) è quella che fa segnare l'incremento maggiore, seguita da quelle di Bergamo e Lodi (+9) e da quelle di Pavia e Mantova (+5)

In tutto il Paese sono 1.010 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,6%. I decessi sono stati 14 per un totale di 127.718 vittime dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 1.735 mentre continua il calo delle ospedalizzazioni: i ricoveri ordinari sono 1.234 (-37), quelli in terapia intensiva 180 (-7).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 33.384.297 persone (il 56,3% della popolazione) e la seconda dose 21.765.004 persone (il 36,7% delle popolazione) delle quali 1.256.173 (il 2,1% della popolazione) con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 3.633.610.