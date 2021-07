Covid-19: in Lombardia 215 nuovi contagi ed un decesso

Sono 1.394, a fronte di 174.852 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale allo 0,8%. Sino ad oggi almeno 4.267.105 persone hanno contratto il virus. I decessi sono stati 13 mentre prosegue il calo dei ricoveri: oggi quelli ordinari sono 1.197 (-37) e restano stabili (180) quelli in terapia intensiva.

In Lombardia invece i nuovi contagiati sono 215 a fronte di 31.272 tamponi effettuati; il tasso di positività è allo 0,6%. Un solo decesso si è registrato nelle ultime 24 ore, mentre resta costante il calo dei ricoverati: quelli ordinari sono 134 (-16) mentre quelli in terapia intensiva sono 43 (-1). La provincia di Milano fa registrare 75 nuovi casi ed è quella con il maggiore incremento, seguita da quella di Varese (+33) e da quella di Cremona. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 6.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 33.502.055 persone (il 56,5% della popolazione) e la seconda dose 22.190.177 persone (il 37,4% della popolazioni) di cui 1.259.661 con vaccino monodose. In Lombardia i vaccinati sono 3.741.153.