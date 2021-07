Castello d’Agogna, scontro tra camion cisterna e furgone: atterra l’elisoccorso

Un impatto violento tra un camion cisterna e un furgone Fiat Doblò della Tim sulla strada provinciale 596, all’altezza dell’incrocio per Sant’Angelo Lomellina in territorio comunale di Castello d'Agogna. L’incidente si è verificato intorno alle 17 di oggi pomeriggio (venerdì). Sono immediatamente stati allertati i soccorsi, arrivati con due automediche del 118, un'ambulanza della Croce Rossa di Mortara e una squadra di vigili del fuoco.

I due uomini – di 50 e 52 anni – alla guida dei mezzi hanno entrambi riportato ferite. Il più grave è stato trasportato con l’elisoccorso, fatto arrivare da Milano, in codice giallo al San Matteo di Pavia; l'altro ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano, dove è arrivato anche lui in codice giallo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Vigevano, che si stanno occupando dei rilievi del sinistro e nelle prossime ore saranno al lavoro per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.