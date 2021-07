Finale Italia-Inghilterra, le misure di sicurezza discusse oggi in Prefettura

Sono state discusse oggi (venerdì) durante l’incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, le misure da adottare – anche per garantire il rispetto delle misure anti-Covid – in vista della finale di calcio Italia-Inghilterra che si disputerà domenica. Alla presenza del Prefetto di Pavia Rosalba Scialla e dei sindaci di Pavia, Vigevano e Voghera, insieme ai vertici provinciali delle forze dell’ordine, sono stati predisposti dei controlli straordinari con il coinvolgimento delle polizie locali, in particolare nelle aree dove verranno allestiti i maxi-schermo per la trasmissione della partita, e nei tradizionali luoghi di raduno dei tifosi.

«I rappresentanti dei Comuni – fanno sapere dalla Prefettura – sono stati sensibilizzati anche sull’opportunità di vietare l’introduzione nelle aree adibite ai maxi-schermi, di contenitori in vetro e di altri oggetti potenzialmente pericolosi, analogamente a quanto avviene per l’accesso agli stadi, e di disporre la chiusura delle fontane e vietare la vendita di bevande alcoliche e di utilizzo di contenitori in vetro per l’asporto».

A Vigevano la partita sarà trasmessa su un maxi-schermo allestito all’interno della Cavallerizza (i posti sono già esauriti): sarà obbligatorio mantenere il distanziamento di almeno un metro, l’utilizzo della mascherina. Vietato introdurre bevande alcoliche, bevande in bottiglie di vetro e lattine, bottiglie in plastica chiuse, ombrelli, bandiere con l’asta.