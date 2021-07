Sono arrivate in ospedale in codice giallo i due uomini di 52 e 50 anni rimasti feriti oggi pomeriggio (venerdì), intorno alle 17, in seguito a un incidente che si è verificato tra un camion cisterna e un furgone sulla Sp 596 in territorio di Castello d’Agogna. Sul posto, i soccorsi del 118, intervenuti anche con l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.