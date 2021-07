A fronte di 35138 tamponi processati, sono 205 i nuovi casi di Covid accertati in Lombardia (ieri 230), di cui 13 in provincia di Pavia. Il tasso di positività è allo 0,58%. In terapia intensiva ci sono 37 pazienti ricoverati (+2), mentre negli altri reparti 121 (-6). I decessi per Covid in Regione nelle ultime 24 ore sono stati 3, dall’inizio della pandemia 33798.