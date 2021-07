Covid: in Lombardia aumenta il tasso di positività

Cresce il tasso di positività in Lombardia, che si attesta allo 0,9% (ieri (0,6%). Nelle ultime 24 ore, a fronte di 26712 tamponi processati, sono 250 i nuovo casi di Covid rilevati. Stabili rispetto a ieri i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono attualmente 37 pazienti; negli altri reparti sono 124 (+3). Nell’ultimo giorno in Regione si è registrato un decesso per coronavirus, dall’inizio della pandemia 33799.