Ddl Zan, gazebo di Fratelli d’Italia in piazza Ducale

Nel video, gli interventi dell’assessore Nicola Scardillo e del consigliere comunale Riccardo Capelli, entrambi esponenti di Fratelli d’Italia, in merito al disegno di legge Zan contro discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere e identità di genere. A Vigevano, così come in molte altre piazze italiane, gli esponenti di Fratelli d’Italia si sono mobilitati con gazebo e volantinaggio per esprimere contrarietà rispetto all’approvazione del ddl Zan.