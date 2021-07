Incidente a Mede: una 13enne e un bambino di 2 anni trasportati con l’elisoccorso

Una ragazzina di 13 anni e un bambino di 2 sono stati trasportati con l’elisoccorso in codice giallo all’ospedale di Alessandria per le conseguenze riportate in seguito a un incidente avvenuto intorno alle 17,35 in viale dei Mille, praticamente davanti all’ospedale di Mede. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i due bambini, che erano in bicicletta, siano stati urtati da un’auto all’altezza di un'intersezione con la pista ciclabile.

Il guidatore del veicolo si sarebbe subito fermato ad accertare le condizioni dei due bambini, i quali inizialmente non sembravano aver riportato nulla di grave; a quel punto l'uomo sarebbe risalito in auto, allontanandosi. Il tutto sarebbe avvenuto sotto gli occhi della madre dei due minori. Solo in un secondo momento sarebbero stati allertati i soccorsi, intervenuti sul posto con ambulanze e automediche; il personale del 118 ha poi valutato il trasportato con l'elisoccorso. La dinamica del sinistro, al momento non ancora del tutto chiara, è in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Voghera.