Incidente mortale tra Mortara e Cergnago: deceduto scooterista di 76 anni

Avrebbe perso il controllo dello scooterone Honda in prossimità di una curva, mentre percorreva la strada statale 211, tra Mortara e Cergnago. L'incidente mortale è avvenuto oggi pomeriggio (lunedì), intorno alle 14,35. Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che il 76enne in sella allo scooter avesse effettuato una manovra di sorpasso di un mezzo pesante poco prima di uscire di strada, e finire sbalzato in un canale a lato della strada e poi in un campo.

L'esatta dinamica del sinistro è, però, ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale, che stanno raccogliendo una serie di testimonianze; nessun altro mezzo, al momento, sembra essere rimasto coinvolto. All'arrivo dei soccorsi – intervenuti con due automediche e un'ambulanza della Croce Rossa di Vigevano – purtroppo non c'era ormai più nulla da fare; il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.