Vasto incendio di mezzi agricoli: sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Mortara

La centrale operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Pavia ha ricevuto nella notte diverse richieste di soccorso per un vastissimo incendio avvenuto a Broni, all’interno del parcheggio di una azienda agricola. Qui, ad andare a fuoco, sono stati diversi mezzi agricoli, tra cui mietitrebbie, trattori e altri strumenti per la lavorazione della terra.

Oltre ai vigili del fuoco di Broni, sono arrivare due squadre da Pavia e i vigili del fuoco volontari di Mortara, che hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme, utilizzando anche del liquido schiumogeno per evitare che l’incendio di propagasse ulteriormente. I danni sono ingenti, ma non risultano esserci feriti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Broni, che stanno effettuando gli accertamenti.