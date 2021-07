Il sinistro mortale è avvenuto oggi pomeriggio (lunedì) sulla statale 211 tra Mortara e Cergnago. A perdere la vita è stato un uomo di 76 anni, che stava viaggiando su uno scooterone Honda quando è uscito di strada, finendo sobbalzato prima in un canale e poi in un campo a lato della statale. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia stradale, intervenuti per i rilievi di legge.